Désobéir, à la maison de la culture de Tournai

Quatre jeunes femmes à l’allure décidée s’attaquent à un mur noir pour y graver dans l’urgence ce mot en forme de cri : "Désobéir".

Tour à tour, puis ensemble, d’une voix puissante, elles racontent leur quotidien. Par leurs récits et par la danse, elles arrachent des "bouffées de liberté" aux différents systèmes d’oppression : les traditions, la religion, les hommes et la famille.

La pièce est tirée d’un travail d’enquête durant lequel Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter ont rencontré des femmes issues de l’immigration – originaires de Kabylie, Iran, Turquie, Cameroun — dont elles ont recueilli les témoignages. Un travail minutieux, enrichi des propres mots des quatre comédiennes, pour inventorier leurs aveux, leurs souvenirs et leurs ambivalences. De ce kaléidoscope de nostalgies mais aussi de révoltes devant le machisme et le racisme, elles ont tiré une question fondamentale :

comment s’inventer – ou se réinventer – en tant que femme au-delà du déterminisme social et culturel ?

La force des corps et le réalisme des récits révèlent une histoire intime, celle du besoin de refuser certains héritages pour mieux explorer ses rêves. Un portrait choral et flamboyant qui sonde l’universalité du féminin au travers de récits vibrants d’authenticité.

A la maison de la culture de Tournai, le 11 octobre.