"Désirer" : quand six autrices explorent le désir féminin pour sortir du male gaze

Dans l’actualité, on se réjouit de voir de plus en plus de pièces de théâtre et d’œuvres proposées au public évoquant le plaisir côté féminin. À Bruxelles, la pièce de théâtre Sex play, nos panthères, nos joyaux, qui avait été jouée en 2020, revient sur les planches pour ouvrir un chemin vers une image différente de la pornographie et remettre le désir féminin au centre. Elle sera à (re) découvrir en novembre à l’Espace Magh. On peut aussi mentionner les essais d’Anne Akrich, Le sexe des Femmes. Fragments d’un discours belliqueux, paru aux Editions Gallimard, qui avec humour et cynisme propose un plaidoyer sur le plaisir féminin ainsi qu’un autre livre au titre évocateur Jouir, En quête de l’orgasme féminin, de Sarah Barmak édité aux Editions Zone.

On retiendra que Désirer a le mérite d’exister et qu’il propose, avec ses défauts et ses qualités, des imaginaires érotiques et des histoires plus ou moins croustillantes. A nous, dès lors, d’oser créer, inventer, des nouvelles façons de s’aimer et de se faire plaisir.

Désirer – Collectif, Editions de L’Iconoclaste, septembre 2023, 204 pages, 17€.

*Fanny De Weeze est une lectrice passionnée qui tient un blog littéraire (Mes Pages Versicolores) depuis 2016 sur lequel elle chronique des romans, des essais et des bandes dessinées.

