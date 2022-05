" Désir, terre et sang ", le nouveau spectacle des Baladins du Miroir

Compagnie belge de théâtre itinérant, Les Baladins du Miroir sillonnent les territoires francophones depuis 40 ans, du Québec à la Suisse, de la France à l’Afrique et s’installent avec leur chapiteau au cœur des villes et villages. Fondée en 1980 par Nele Paxinou, Marco Taillebuis et Benoit Postic, la compagnie défend un théâtre populaire et festif, un théâtre de troupe où les artistes sont polyvalents et porteurs du spectacle vivant.