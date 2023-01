Désir d'enfant : comment ne pas impacter sa sexualité ?

Lorsqu'un couple prend la décision de faire un enfant, le désir de concevoir devient tellement puissant qu'on en oublie parfois nos désirs et que notre sexualité s'en retrouve impactée. Comment faire pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux ? Le point avec Alexandra Hubin, sexologue référente dans "La Grande Forme".

"Cela fait quelque temps qu’on essaye de faire un enfant et paradoxalement, ça nous éloigne. Notre sexualité est de moins en moins spontanée malgré nous". Ce message nous a été envoyé par Sylvie, une auditrice. Alexandra Hubin, sexologue, lui répond et vous conseille.

"L’arrivée bénéfique des moyens de contraception a insidieusement amené l’idée qu’un couple peut choisir le bon moment pour faire un enfant. C'est la maîtrise de la fertilité qui nous permet de pouvoir vivre nos désirs et notre sexualité sans risquer de tomber enceinte. Mais derrière ça, y'a cette tendance à croire que si on arrête ce moyen de contraception, on va pouvoir tomber enceinte directement alors qu'en réalité, quand on le stoppe, tout est possible."

Inévitablement on écoute moins ses désirs sexuels et on a une sexualité moins spontanée

"Pour certains, c'est très rapide, pour d'autres plus long et pour d'autres encore, le parcours va être compliqué. À mesure qu'on avance dans le temps et que les cycles se suivent, l'inquiétude et la pression s'installent ; on commence à calculer les périodes où on est plus féconde, on planifie même parfois ses relations sexuelles et donc inévitablement, on écoute moins ses désirs sexuels et on a une sexualité moins spontanée."