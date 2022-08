Désintérêt pour les cryptomonnaies : la plateforme américaine de courtage en ligne Robinhood licencie 750 personnes

La plateforme américaine de courtage en ligne Robinhood va licencier 23% de son personnel, soit plus de 750 personnes, car l’intérêt pour le marché des actions et les cryptomonnaies a largement décliné par rapport à l’essor observé pendant la pandémie.

"L’année dernière, nous avions recruté en faisant l’hypothèse selon laquelle l’appétit pour la Bourse et les cryptos observé à l’ère du Covid continuerait en 2022", a expliqué le patron Vlad Tenev dans une lettre aux employés publiée sur le blog de la société.

L’entreprise californienne avait déjà renvoyé environ 9% de ses effectifs fin avril, après avoir vu le nombre d’utilisateurs actifs baisser de 8% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Elle avait aussi indiqué qu’elle mettrait l’accent sur la maîtrise des coûts.

"Cela n’a pas suffi", constate Vlad Tenev dans sa missive adressée aux "Robinhoodies" (les "Robinhoodiens", jeu de mots entre Robin des Bois et "hoodie", qui signifie sweat à capuche).

"Depuis, nous avons vu l’environnement macroéconomique se détériorer encore plus, avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, accompagnée d’un effondrement du marché des cryptos", détaille-t-il. "Cela a encore réduit l’activité de notre clientèle et les actifs sous notre contrôle."

La plateforme entrée en Bourse il y a un an conserve environ 2600 salariés, après avoir remercié quelque 1100 personnes en tout.

Cette deuxième vague de licenciements va concerner tous les métiers, mais en priorité les opérations et le marketing, a précisé le patron.

D’après son communiqué de résultats trimestriels publié mardi, le service comptait environ 15 millions d’utilisateurs actifs mensuels fin juin, 28% de moins que l’année dernière. Son chiffre d’affaires a plongé de 44% sur un an.