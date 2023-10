Désinformation: après X, la Commission européenne rappelle Meta à l'ordre

Le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton, a mis en garde Meta (Facebook, Instagram) mercredi concernant une recrudescence de fausses informations sur ses plateformes, et a donné 24 heures au patron du groupe Mark Zuckerberg pour communiquer ses mesures pour y remédier.

Cet avertissement concerne des publications "suite aux attaques terroristes du Hamas contre Israël, et de la désinformation dans le contexte des élections dans l'UE", avant des législatives en Pologne dimanche et un scrutin européen au printemps prochain, a précisé Thierry Breton, dans un message sur Bluesky, rival de X (anciennement Twitter). "Nous avons eu connaissance de rapports faisant état d'un nombre important de 'deep fakes' et de contenus manipulés qui ont circulé sur vos plateformes et dont quelques-uns apparaissent encore en ligne", a écrit le commissaire, dans une lettre à M. Zuckerberg, également postée sur Bluesky, au lendemain d'un avertissement similaire adressé au patron de X, Elon Musk.