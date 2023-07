Désigné président de la CoCof, Kalvin Soiresse Njall devient le premier président afro-descendant d'une assemblée parlementaire

Le conseil de fédération d'Ecolo a désigné Kalvin Soiresse Njall à la présidence du parlement francophone bruxellois, dont Magali Plovie tient actuellement les rênes mais qui rejoindra bientôt la Cour constitutionnelle, a annoncé vendredi le parti écologiste par voie de communiqué. Kalvin Soiresse Njall devient donc la première personnalité afro-descendante à accéder à la présidence d'une assemblée parlementaire en Belgique.

Député en charge de l'enseignement au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que des questions d'égalité des chances et de décolonisation au Parlement bruxellois, Kalvin Soiresse Njall est également conseiller communal à Ganshoren et ancien coordinateur du Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Il a aussi occupé les fonctions d'enseignant et de journaliste sportif au cours de sa carrière. Lors de son mandat à la tête de la CoCof, le futur président portera "une attention particulière" à la jeunesse. "Nous devons ouvrir davantage encore nos institutions, notamment aux jeunes car un parlement ouvert, c'est de l'oxygène pour une démocratie vivante. C'est avec ces valeurs de participation et d'ouverture aux associations et acteurs de terrain, chères à Magali Plovie, que je poursuivrai le travail à la tête de la CoCof", explique l'écologiste né au Togo et arrivé en Belgique en 2004.

Magalie Plovie, de son côté, troquera dès septembre prochain son poste de présidente de la CoCof pour celui de juge à la Cour constitutionnelle. "Une bonne nouvelle" pour Ecolo, puisque "cette désignation amènera la parité au sein des juges de cet organe indépendant". "En partant vers la Cour constitutionnelle, Magali Plovie laisse également une place au parlement bruxellois. C'est Marie Borsu, actuellement conseillère communale à Ixelles, qui la remplacera", précisent les Verts francophones.