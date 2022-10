Désigné Premier ministre britannique, Rishi Sunak promet "stabilité et unité"

"Nous avons besoin de stabilité et d’unité et rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue", a déclaré Rishi Sunak dans une brève allocution après sa victoire. "C’est le plus grand privilège de ma vie de servir le parti que j’aime et donner à mon tour au pays auquel je dois tant", a-t-il ajouté, promettant de servir avec "intégrité et humilité".

Au cours d’une réunion à huis clos dans la foulée de son succès, l’ex-ministre à la silhouette longiligne et aux costumes toujours impeccables a exhorté les Tories à "s’unir" sous peine de "mourir" à deux ans des prochaines élections législatives, ont rapporté des participants à cette rencontre.

Sa candidature étant la seule à avoir atteint – avec une avance écrasante – le seuil des 100 parrainages de députés de la majorité conservatrice, Rishi Sunak obtient la direction du parti.

Comme les conservateurs sont majoritaires à la chambre des Communes, M. Sunak va être chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement.