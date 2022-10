"Désenchantées" : rencontre avec Audrey Vanbrabant et Marine Guiet, les réalisatrices du podcast

Pendant près d’un an, les journalistes indépendantes Marine Guiet et Audrey Vanbrabant, ont enquêté sur le système d’accueil des victimes de violences sexuelles en Belgique. De cette investigation, elles ont tiré Désenchantées, un podcast en huit épisodes qui fait état des nombreuses failles de cette prise en charge.

Qu’a mis en exergue le mouvement #BalanceTonBar et pourquoi est-il important ? Pourquoi beaucoup de femmes n’en parlaient pas avant ?

Audrey : “On parle à plusieurs reprises dans Désenchantées de la puissance des hashtags. Et, quand on regarde ce qu’il se passe depuis #MeToo, c’est vrai qu’ils jouent un rôle considérable dans la libération de la parole. #BalanceTonFolklore, #BalanceTonBoss, #BalanceTaRédaction, etc. #BalanceTonBar a encore quelque chose de plus particulier à mon sens, car il a débouché en trois jours seulement sur une manifestation de 1.500 personnes. C’est historique pour un pays comme le nôtre. Je souligne que c’est grâce à l’importance mobilisation et à la solide organisation des militantes que ce fût possible.

Après, je ne dirais pas que les femmes et minorités de genres n’en parlaient pas avant. Des plaintes étaient déposées et des procès ont déjà eu lieu avant #BalanceTonBar. Je pense plutôt qu’on ne les écoutait pas, qu’on ne les croyait pas et qu’on ne les prenait pas au sérieux. Pour nous, le problème était plutôt là. À ceci, on peut ajouter une sorte d’inertie de la part des différentes institutions et acteur·trices de l’accueil des victimes ainsi qu’un manque effarant de formation, d’information et de communication.”

Le podcast parle de l’accueil des victimes d’agressions sexuelles en Belgique. Quel accueil vous a-t-on fait à vous, lors de vos différentes rencontres (victimes, police, cpvs…) pour aborder un tel sujet ?

Audrey : “À quelques exceptions près, l’accueil a toujours été bon. On prend souvent l’image du puzzle, mais c’est celle qui fonctionne le mieux d’après nous. En matière d’accueil des victimes de violences sexuelles, il y a plein de pièces qui existent. Par exemple, le modèle des CPVS - Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles - est révolutionnaire et fait de la Belgique un exemple pour d’autres pays. Mais ces pièces de puzzle s’emboîtent peu et souvent mal. Les failles sont nombreuses et c’est un euphémisme de dire que le système est loin d’être adéquat. Reste qu’il y a une volonté de la plupart des différent·es acteur·trices d’améliorer, de discuter, de se mettre autour de la table, de repenser. C’est entre autres pour ça qu’on a été accueillies correctement alors qu’on arrivait pourtant avec des chiffres et des constats alarmants, voire déplorables.”

Marine : “Reste qu’il y a des lieux où l’on aurait aimé aller avec notre micro, mais ça n’a pas été possible. Je pense notamment aux formations des inspecteur·trices en matière de violences sexuelles. On voulait y assister pour comprendre de quelle manière l’accueil des victimes était évoqué, quels étaient les points d’attention, si l’on recommandait une prise en compte psychologique de la part de l’inspecteur·ice au moment du dépôt de plainte, si la double peine, le racisme, la transphobie étaient abordés par exemple. On nous a répondu que notre présence n'était “ni adéquate ni opportune”, alors que nous, on voulait apporter de la transparence là où il en manque.”

Qu’est-ce qui vous a le plus interpellé dans votre enquête ?

Marine : “Le constat principal qu’on tire de cette enquête, c’est que tous les maillons de la chaîne existent pour prendre correctement en charge les victimes de violences sexuelles. Ce qui est du coup interpellant, c’est de constater le manque de communication et de coordination entre les différent·es acteur·rices de ce système qui va même jusqu’à un manque de communication vis-à-vis des victimes. C’est d’ailleurs ce que pointe le Conseil Supérieur de la Justice. Le système attend aujourd’hui des victimes qu’elles fassent toutes les démarches, qu’elles prennent les initiatives sans être correctement accompagnées. Alors oui, après le dépôt de plainte, les victimes reçoivent des dépliants et des lettres types indiquant quels services contacter si besoin, mais l’enquête en elle-même (s’il y a enquête) peut prendre des mois, voire des années et pendant ce temps, la plaignante ne reçoit aucune nouvelle. Le système judiciaire est complexe, son jargon aussi et lorsqu’il y a un classement sans suite, ce qui arrive dans un dossier sur deux, le ou la magistrat·e en charge du dossier ne va pas nécessairement prendre le temps d’expliquer avec des mots simples la raison pour laquelle il n’y aura pas de poursuites pénales. Ce n’est qu’un exemple, mais il permet de comprendre le sentiment de solitude des victimes.”

Ce fut un travail de longue haleine. Quelle rencontre vous a le plus inspirée ou marquée ?

Marine : “C’est sans aucun doute la rencontre de Zoé, Sofia et Margot qui a été déterminante. Il en faut du courage et de la force pour raconter, une nouvelle fois, durant parfois plus de 2h ce qu’elles ont traversé. Et raconter, c’est se replonger dans des souvenirs qu’on préfère oublier. Elles sont le fil rouge de notre enquête. Si elles ont accepté de témoigner, de se livrer autant, d’exposer ainsi leur histoire, c’est aussi parce qu’elles ont l’espoir qu’à travers ce podcast les choses changent, non pas pour elles, mais pour les autres. Pour les victimes qui se sentent seules, isolées, qui n’ont personne à qui parler, qui traversent le désert qu’elles ont traversé. Il y a un lien invisible, mais puissant qui lie les victimes. Margot, Sofia et Zoé ne se connaissent pas, mais ce lien entre elles se matérialise dans le podcast.”

Audrey : “J’ajouterais que les militantes parlent de “survivantes” plutôt que de victimes. Elles le font pour souligner la force et la résilience des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Certaines études en psychologie sociale estiment que le terme “victime” reste associé dans l’imaginaire collectif à quelque chose de négatif, à de la faiblesse. Pour autant, c’est le terme défini par la loi, donc celui utilisé tout au long du podcast. Mais les mots ont leur importance, c’est important de le rappeler.”

Si vous êtes victime de violences sexuelles ou en êtes témoin, vous pouvez appeler gratuitement et anonymement SOS Viol au 0800/98.100.

Désenchantées est une enquête Tipik réalisée par Audrey Vanbrabant et Marine Guiet produite par lvdt.studio avec le soutien du Fonds du journalisme.