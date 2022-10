Désenchantées : mieux comprendre l'accueil des victimes de violences sexuelles avec série, film, livre et comptes Instagram

Sos viol

Après plus de 40 ans d’existence, l’association historique dans l’accompagnement des victimes de violences sexuelles lance son compte Instagram. Sos Viol est une structure qui offre aux victimes et à leurs proches une écoute et des conseils, une assistance juridique, psychologique et sociale. Via le numéro gratuit 0800 98 100 ou via le chat en ligne, des spécialistes recueillent les témoignages de personnes concernées par les violences sexuelles et les accompagnent dans leur parcours de reconstruction.

Safe Ta Night

Désenchantées a un point de départ : l’affaire #BalanceTonBar survenue en octobre 2021. De nombreux témoignages font état de violences sexuelles subies dans différents bars de Bruxelles et d’ailleurs. Tous mettent le doigt sur un problème systémique : l’insécurité des personnes sexisées (victimes de sexismes, NDLR) dans le monde de la nuit. Plusieurs collectifs sensibilisent à cet enjeu, c’est le cas du compte Safe Ta Night, le réseau bruxellois de promotion de la santé en milieu festif. En plus d’appels à témoignages pour cristalliser et quantifier les différentes problématiques, ce compte donne des clés pour assurer sa propre sécurité et celle d’autrui lorsque l’on sort pour faire la fête.