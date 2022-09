“Désenchantées”, le podcast qui enquête sur le système d’accueil des victimes de violences sexuelles

Marine Guiet et Audrey Vanbrabant sont journalistes indépendantes. Dès les premiers messages publiés sur Instagram, elles décident d’enquêter, de recouper et de tirer des constats. #BalanceTonBar n’est pas un fait divers, les témoignages ne sont pas des cas isolés et les revendications qui en émanent vont bien au-delà de la sécurité dans le milieu festif. Une poignée de semaines après l’explosion de l’affaire, une manifestation a lieu Place de l’Albertine. Toutes les personnes qui prennent la parole ce soir-là sont des survivantes, toutes dénoncent une prise en charge catastrophique des victimes de violences sexuelles. Perte de confiance en la justice, en la police, en la politique. Les failles semblent nombreuses et sont le point de départ d’une longue investigation sur le système d’accueil des victimes de violences sexuelles en Belgique. Du CPVS au commissariat en passant par les cabinets de psychologues et les palais de justice : quel parcours pour les victimes de viol et d'agressions sexuelles ?

Pendant un an, Audrey Vanbrabant et Marine Guiet ont enquêté sur ce qui existe en matière d’accueil. Les huit épisodes de Désenchantées racontent les manquements d’un système qui semble de bonne volonté, mais insuffisant voire carrément défaillant. Au cœur de cette enquête, les parcours de trois femmes qui mettent en lumière et rendent concrètes ces failles. Si certaines sont spécifiques à des acteurs du système d’accueil, d’autres semblent transversales : manque cruel de formations, de communication, de coordination. Le reste est à découvrir dans les huit épisodes de cette enquête au long cours.

Si vous êtes victime de violences sexuelles ou en êtes témoin, vous pouvez trouver de l’aide sur violencessexuelles.be ou en appelant gratuitement SOS Viol au 0800 98 100.