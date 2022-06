Descente de police à la VRT dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles irrégularités financières

Des enquêteurs de la police fédérale ont fait une descente à la VRT ce matin. La perquisition serait liée à une enquête judiciaire sur une éventuelle irrégularités financières sous la précédente direction, rapportent nos confrères ce mercredi.

En novembre 2020, le parquet de Bruxelles a lancé une enquête sur de possibles irrégularités au sein du. Un mois plus tôt, l'autorité flamande des audits (Audit Vlaanderen) avait rédigé un rapport très critique sur le fonctionnement de la radio-TV publique flamande. Elle mentionnait des règles d'appel d'offres qui n'ont pas été respectées ou qui ont été contournées, ainsi que de possibles conflits d'intérêts.

Après six mois d'enquête, un juge d'instruction a été nommé, signe que le parquet a estimé qu'il y avait suffisamment de soupçons pour qu'une enquête approfondie soit menée. Ce mercredi matin, des enquêteurs se sont rendus à la VRT. Ils ont emporté des documents et interrogé plusieurs personnes. On ne sait toujours pas ce que les policiers recherchaient exactement, ni si des perquisitions ont également été menées dans d'autres lieux.