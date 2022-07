Descente de la Lesse en kayak : les visiteurs prêts à mettre les pieds dans l'eau

Les niveaux actuels de nos cours d'eau et rivières sont très bas et cela menace l'activité économique de cet été.

À Gendron ce dimanche matin, beaucoup ont entendu que le niveau de l'eau pouvait poser problème. Ils se sont donc empressés de réserver leur descente de la Lesse pour les jours à venir. Et tous sont déjà prêts à mettre les pieds dans l'eau pour pousser le kayak si le niveau venait à manquer.

Avec un débit supérieur à 1,5 m³/seconde, il est possible de pagayer sur des parcours limités mais néanmoins dignes d'intérêt en termes d'obstacles piégeux et de sites remarquables.

Reste à savoir combien de temps encore la Lesse accueillera l'activité touristique. De la pluie est annoncée la semaine prochaine mais les sociétés de kayaks tablent plutôt sur des ressources naturelles pour remonter le niveau des cours d'eau.

"Les nappes phréatiques qui alimentent la rivière sont remplies donc on dépend d'un maximum de facteurs et il y a une dizaine de sources et petits ruisseaux qui sont des affluents de la Lesse qui donnent un maximum et peuvent donc maintenir un début raisonnable et de l'activité", avance Olivier Pitance, administrateur délégué de Dînant évasion.

Votre journée fraîcheur n'est donc pas encore gâchée.