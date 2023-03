"Descendre vers la mer" : l'histoire d'une famille qui vole en éclats racontée par une enfant

Isabelle Blochet avait besoin d'écrire cette chute progressive d'un homme, à travers le regard de sa fille. "Je souhaitais que le lecteur sente un mouvement opposé, contradictoire, entre l'enfant qui grandit et s'éveille à la vie et le mouvement descendant de son père qui sombre et s'isole peu à peu".

Elle a pris du plaisir à sortir ce livre, rien que par le geste du stylo sur un cahier. Elle explique : "Petite, avant d'apprendre à écrire, je faisais semblant de savoir écrire et je traçais les lignes sur un cahier. tant d'années plus tard, j'ai encore ce plaisir de savoir bien écrire, c'est un plaisir du corps. Ce geste me donne de l'énergie et un sentiment de liberté".