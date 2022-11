Désarmement nucléaire : les Etats-Unis et la Russie devraient se rencontrer "prochainement" dans le cadre du traité New Start

Les Etats-Unis et la Russie devraient se rencontrer prochainement afin de discuter de la possible reprise de leurs inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire entre les deux puissances, a indiqué mardi le département d’Etat.

"Nous sommes tombés d’accord pour que la commission consultative bilatérale (BCC) puisse se réunir dans un proche avenir dans le cadre du traité New Start", a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, confirmant une information de l’agence Bloomberg.

"Le travail de la commission est confidentiel mais nous espérons une réunion constructive", a-t-il ajouté en parlant de l’importance de continuer à parler avec les Russes de la "réduction des risques" malgré la guerre en Ukraine.

Si la réunion se confirme, elle se tiendrait alors que le ton est un peu retombé ces derniers jours à propos des menaces d’une frappe nucléaire de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le responsable américain s’est refusé à préciser une date ou un lieu pour la rencontre.

La dernière réunion de cette commission consultative remonte à octobre 2021.