Désamour à l’égard des banquiers, boucs émissaires des politiques et plaintes de la population

En politique, c’est le retour des boucs émissaires depuis la crise énergétique de l’année dernière. Souvenez-vous, les politiques de tout poil voulaient rendre gorge aux géants pétroliers, aux énergéticiens, en disant qu’ils profitaient de cette crise et qu’ils devaient donc être taxés sur leurs super profits. Aujourd’hui, c’est au tour des banquiers d’être très critiqués.

Et comme ces banques font des bénéfices plantureux, voire historiques pour la plupart d’entre elles, les politiques se sont fait le relais de la population qui ne comprend pas que lorsque les taux d’intérêt augmentent comme ils le font depuis plus d’un an maintenant, les banques sont rapides à répercuter ces hausses des taux sur les crédits. Mais pas du tout, ou alors vraiment à la marge sur la rémunération des comptes d’épargne. Et c’est donc ce deux poids deux mesures qui fait qu’un pays comme l’Italie a décidé récemment encore de taxer les profits des banques italiennes. Alors, ce pays n’est plus le seul à vouloir agir de la sorte. D’autres pays, comme les Pays-Bas, vendredi dernier, la Belgique, l’Espagne ou la Hongrie sont plus ou moins avancés ou discutent en tout cas sur des projets de taxation des super profits des banques. C’est un sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire...