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Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися | Des zones de baignade en Wallonie

16 mai 2022 à 09:30 - mise à jour il y a 10 heuresTemps de lecture1 min
Par Benjamin Brone, Charlotte Legrand

Валлонії державна служба аналізує воду для купання. Ця перевірка проводиться щотижня або два тижні під час купального сезону. Коли є занадто багато водоростей або занадто багато бактерій, водойму можна закрити для відвідування, поки ситуація не нормалізується.

 

Місця доступні зараз:

Провінція Намюр:

Озеро з Bambois (Fosses-la-ville)
Lesse в Houyet (річка)
Semois à Member, Alle-sur-semois, Vresse-sur-semois (річка)

Провінція Люксембург:
La Semois à Chiny, Lacuisine, Herbeumont i Bouillon (річка).

L’Ourthe à Maboge (La Roche-en-Ardenne) i Hotton (річка).

Озеро de Neufchâteau (водойма, рятувальника немає).

Спортивний центр Libramont (водойма, рятувальників немає).

Брабант-Валонський:

Пляж Renipont (Lasne) (водойма, без спостереження). 

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Ено:

Озеро de Claire-Fontaine (Chapelle-lez-Herlaimont) (водяма)

Озеро Plate-Taille (Froidchapelle) – озера Eau d’Heure

Л’єж:

Озеро Robertville (Waimes)

Les Etangs de Recht (St. Vith) - Без нагляду

Ще трохи терпіння, щоб там поплавати:

Озеро Chérapont (Gouvy)

Спортивний центр Saint-Léger (Lac de Conchibois) - Відмінна якість - рятувальники - 

Центр Worriken на озері  Bütgenbach, " Venntastic Beach "  Наявність рятувальників. 

       

© Tous droits réservés

Не всюди можна плавати

Крім перерахованих місць, купатися скрізь заборонено. Чому ? Оскільки існує ризик інфекції або захворювання (наприклад, гастроентериту), якщо бактерії присутні у занадто великій кількості. Деякі місця також небезпечні для безпеки плавців. Зокрема, старі кар’єри.

Ви хочете дізнатися більше? Тоді переглянтн тут! http://baignade.wallonie.be.

Протягом сезону на сайті буде оновлюватися інформація про якість води та можливі тимчасові закриття.

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