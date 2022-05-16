Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися | Des zones de baignade en Wallonie

Не всюди можна плавати

Крім перерахованих місць, купатися скрізь заборонено. Чому ? Оскільки існує ризик інфекції або захворювання (наприклад, гастроентериту), якщо бактерії присутні у занадто великій кількості. Деякі місця також небезпечні для безпеки плавців. Зокрема, старі кар’єри.

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Протягом сезону на сайті буде оновлюватися інформація про якість води та можливі тимчасові закриття.