Des voyages inspirés par les plus beaux tableaux des peintres impressionnistes

Vous êtes à la recherche d’une destination de vacances ? Vous aimez la peinture et avez un penchant pour les peintres impressionnistes ? Nous avons déniché le site qui va vous donner des idées d’évasion pour marcher dans les pas de Degas, Monet, Renoir, Van Gogh, Morisot et Caillebotte.

Musées, maisons, ateliers, lieux de visite et excursions dans 9 territoires différents : voici que "Les voyages impressionnistes" vous proposent comme idées de sorties sur le thème des plus grands peintres impressionnistes.

Vous pouvez faire vos recherches en fonction des territoires que vous souhaitez visiter : si vous êtes plutôt "Paris et Montmartre", "Barbizon ses alentours et Yerres", "Les bords de Seine", ou encore "Giverny et ses environs", un tas d’activités s’offrent à vous. Parcourez la France de Caen à la côte d’Albâtre, de Rouen à l’estuaire de la Seine sur les pas des plus grands peintres grâce au site "Voyages impressionnistes". "Faire un voyage impressionniste, c’est passer du tableau à la sensation : marcher dans des paysages urbains évocateurs ou en pleine nature en emboîtant le pas de Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Caillebotte ou Van Gogh ; contempler les variations du ciel et de la lumière en Normandie, se ressourcer dans la fraîcheur d’un jardin ; retrouver la joie de vivre de l’époque : un déjeuner sur l’herbe en famille, un verre entre amis sur les bords de Seine" peut-on lire sur le site et c’est vrai que ces quelques lignes nous donnent déjà des envies d’évasion.

Le saviez-vous ? En 2022, le tableau "Impression, soleil levant" de Claude Monet va fêter ses 150 ans ! L’occasion rêvée pour aller faire un tour de grand matin au Port du Havre afin de retrouver l’atmosphère lumineuse que le jeune peintre a pu peindre en novembre 1872. Plus d’informations sur cette idée de destination ici !

En vous abonnant au compte Instagram, vous ajouterez également une bonne dose de peinture à votre fil d’actualité et apprendrez par la même occasion des anecdotes sur la vie des peintres impressionnistes et des lieux qui ont inspiré leurs plus beaux tableaux !