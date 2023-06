Des vols "verts et durables" ? Des organisations de consommateurs portent plainte contre plusieurs compagnies aériennes pour "greenwashing"

que les passagers paient un "tarif vert" ou non, leur vol émettra toujours des gaz nocifs pour le climat

En Belgique, Brussels Airlines (Lufthansa Group) est pointée du doigt dans l’enquête en raison d’un supplément "conséquent" pour un Economy Green que la compagnie aérienne propose aux passagers au moment de réserver un vol. Brussels Airlines annonce en effet sur son site que ce service payant est "plus durable grâce à l’utilisation de carburants d’aviation durables (CAD) (réduction de 20% des émissions de CO2 liées aux vols) et à une contribution à des projets de protection du climat de qualité (compensation de 80% des émissions de CO2 liées aux vols)." Ce supplément varie en fonction du vol, mais dans un cas de figure donné en exemple il était de plus de 30 euros, précise l’association de consommateurs.

Julie Frère, porte-parole de Testachats estime que le "terme (Economy Green) est trompeur en tant que tel. Et ce vol est censé permettre de compenser les émissions de CO2 via des projets financés par Brussels Airlines, mais aussi via l’utilisation de carburants d’aviation durables."

Or, note Julie Frère "on sait très bien aujourd’hui que malheureusement, le financement de ces projets ne permet pas de compenser, de neutraliser toutes les émissions de CO2 liées au vol, et que la part de carburants d’aviation durables est réellement minime." Elle rappelle aussi "que les passagers paient un "tarif vert" ou non, leur vol émettra toujours des gaz nocifs pour le climat”.

Notons que Brussels Airlines (l’une des quatre compagnies aériennes du réseau du Lufthansa Group) n’est pas la seule compagnie dont les pratiques en matière de greenwashing sont dénoncées dans cette enquête européenne. Ryanair, Vueling, KLM, TAP Portugal, Lufthansa, Swiss, Eurowings, Air France, KLM, Norwegian, Wizz Air, Air Dolmiti et Austrian sont aussi cités.