Des vols spatiaux par centaines d'ici moins de 5 ans. Mais à quel prix !

Aurora Flight Sciences appartient à Boeing et est spécialisé dans la construction de drones. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise est chargée de mettre au point et de produire deux avions porteurs, aussi appelés vaisseaux mères. Ce sont eux qui décollent en portant la capsule de vol spatial de Virgin Galactic avant de la libérer une fois arrivée à bonne altitude. L'avion spatial, VSS Unity, est alors capable de voler à près de 90 km d'altitude à Mach 3 (trois fois la vitesse du son).

L'idée est désormais de disposer de vaisseaux mères rapides à produire et surtout beaucoup plus simples à entretenir afin de multiplier les missions. Virgin Galactic mise sur pas moins de 400 vols par an rien qu'avec ces deux modèles. Le premier de ces avions porteurs devrait être livré en 2025, le but étant de très vite arriver à 400 vols par an.