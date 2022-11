Des "Voix lactées" pour soutenir les mères d’enfant prématuré au Mont Legia

Une maman qui accouche se pose souvent mille et une questions sur les jours et semaines qui vont suivre. Alors quand l’enfant est un prématuré, ces questions sont encore plus nombreuses. L’angoisse maternelle plus forte aussi.

A l’hôpital du Mont Legia, à Liège, un groupe de soutien s’est mis en place. Il permet aux mères d’enfants prématurés de recevoir les conseils ou simplement de discuter avec des mamans qui ont connu la même expérience. Ce groupe s’appelle les "Voix Lactées".

Aujourd’hui, Seyna a le sourire. Elle s’apprête à quitter l’hôpital avec sa fille. Un sourire qui n’a pas toujours été là suite à son accouchement prématuré. Alors elle ne le cache pas, le soutien des "Voix Lactées", ça l’a vraiment aidée : " Au départ, je pensais que ça ne changerait rien, mais quand j’ai vu qu’elle avait vécu la même chose, quand j’ai vu que sa fille était maintenant une grande fille de 7 ans, ça m’a beaucoup soulagée. Ça m’a vraiment aidée. Et puis le fait d’être écoutée, je me sentais soutenue, je me sentais aidée ", explique-t-elle.

" Ici en néonatologie, c’est un peu comme les montagnes russes. Les bébés prématurés peuvent faire des pas en arrière comme des pas en avant et on ne sait jamais à quoi s’attendre, donc on se réveille tous les jours avec un stress ", confie encore la jeune maman.

Sylvie Mouillet fait partie de ce groupe. Sur base de son expérience, elle confirme l’intérêt de la démarche : " On ne peut pas répondre à toutes leurs questions. On ne peut pas leur dire ce qui va arriver et que tout va bien se passer parce que ça, on n’en sait rien. Mais si on peut être là pour écouter tout ce qu’elles vivent comme difficultés et leur enlever un peu de ce stress, je pense qu’elles se sentiront mieux et qu’elles seront peut-être plus apaisées pour pouvoir être présente suffisamment et garder leurs forces et l’énergie dont elles ont besoin pour leur bébé. J’aurais aimé qu’un tel groupe existe lorsque j’ai accouché et je pense que c’est aussi ce qui m’a motivé à participer ", précise-t-elle.

Un soutien du même type pour les papas va prochainement se mettre aussi en place dans l’hôpital.