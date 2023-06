Des voitures construites avec des plantes.

Plus ambitieuse encore, l'Animal est quant à elle une petite berline composée à 90% de matériaux soit recyclés, soit d'origine végétale. Le revêtement extérieur, les intérieurs et une partie du châssis sont ainsi fabriqués en biopolymères, à base de fibres et de résines organiques. Son châssis est en aluminium et l'ensemble de ses batteries modulaires lui offrent une autonomie pouvant atteindre les 600 km.

L'Animal développe une puissance équivalente à 240 CV et peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h.

Chacun de ces modèles se veut simple à assembler, à démonter, à réparer et à recycler, ce qui permet de réduire de 25% le nombre de pièces comparé à un modèle plus classique. Dans tous les cas, les moules de la carrosserie et du châssis sont imprimés en 3D, ce qui participe aussi à réduire les émissions de CO2.