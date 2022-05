Des voiliers sauvent 139 migrants récupérés ensuite par l'Ocean Viking en Méditerranée

L'Ocean Viking, le navire ambulance affrété par l'ONG SOS Méditerranée, a secouru lundi 139 migrants au large de la Libye puis de Malte, portant à 296 le nombre de rescapés à son bord, a annoncé l'association.

"Soixante-quatre femmes, hommes et enfants ont été secourus d'une embarcation en bois en détresse dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise" lundi, a annoncé SOS Méditerranée, association européenne de recherche et sauvetage en haute mer dont le siège est à Marseille (sud de la France).

Avant l'arrivée du navire, le voilier Astral de l'ONG espagnole Open arms avait sécurisé cette embarcation en restant auprès d'elle pendant plusieurs heures, précise-t-elle.

Certains rescapés montraient "des signes d'épuisement après plus de 16 heures passées en mer", a relevé l'ONG.