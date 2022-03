Des vitrines belges chez DIOR à Paris

LEVITA est une start up belge créée en 2018 par deux magiciens liégeois, Philippe Bougard et Clément Kerstenne. Après avoir installé ses vitrines magiques à travers le monde pour différentes marques de montres de luxe, Levita a remporté le prestigieux concours Luxury Innovation Awards en octobre 2021 à Genève et a collaboré avec la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby’s.