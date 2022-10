Des “visitors” à l’Abbaye de Villers ?

Vous avez adoré les Visiteurs, film culte des années 90 ?

À votre tour de rencontrer des Visiteurs venus des temps les plus anciens - et pour ne pas confondre, on les appellera " Visitors ". C’est le nom d’un spectacle qui prend possession des superbes ruines de l’Abbaye de Villers. Voilà le genre de show, à la fois high-tech et spectacle vivant, qui remporte aujourd’hui l’adhésion du public. Comptez une heure de promenade immersive, avec vidéo-mapping, effets spéciaux, et vrais comédiens et danseurs en chair et en os, pour partir à la rencontre de personnages historiques étranges, au fil d’un récit envoûtant. Les concepteurs du spectacle sont déterminés à vous dépayser jusqu’au 5 novembre, au point que vous pourriez finir par nous demander si les Visiteurs, ça n’est pas vous … !