Des vinyles remplis d'asticots

Le groupe punk d'Indianapolis, Pat And The Pissers, a créé l'album vinyle le plus dégoûtant que nous ayons jamais vu : il est rempli de vrais asticots.

Prévu pour le 30 septembre, il s'agit en fait de deux albums en un, regroupant America's Dream (2019) et SOIL (2022).

Ce vinyle nous arrive quelques mois seulement après que le groupe australien Private Function a sorti une version remplie d'urine de son nouvel album 370HSSV 0773H. Il sera publié par Romanus Records, qui s'est forgé une certaine réputation sur ce genre de production.

L'année dernière, Romanus a sorti un album en vinyle qui se transformait en pédale de guitare, tandis que d'autres albums contenaient des LED clignotantes, des lames de rasoir et des plumes. Le label s'est également lancé dans la fabrication de vinyles personnalisés en édition limitée pour de grands artistes comme Mötley Crüe (une édition de Shout At The Devil remplie de sang), Young Thug (une variante suintant de la bave verte) et Fall Out Boy (une version "crynyl" de So Much (For) Stardust infusée avec les vraies larmes des membres du groupe).

"J'ai réalisé une maquette remplie d'asticots pour un client potentiel que je ne peux légalement pas citer pour l'instant", explique Chris Banta, directeur de Romanus Custom Vinyl MFG. "Ils ont refusé les asticots alors que je continuais à chercher de vraies mouches noires dans leur état de vol. L'idée était tout simplement trop bonne, trop grossière pour ne pas l'utiliser. J'ai parlé à Pat And The Pissers et je leur ai demandé si leur nouvel album avait quelque chose à voir avec les insectes. Ils m'ont répondu que la pochette de SOIL était littéralement ornée d'insectes, et c'était parti."

"La difficulté de faire fonctionner le vinyle consiste surtout à y introduire des asticots tout en conservant un disque équilibré. Tous ces vinyles personnalisés que nous fabriquons sont inutiles s'ils ne peuvent pas être joués. Heureusement, après huit ans d'expérimentation, nous avons une assez bonne idée de la manière dont tout cela fonctionne."

La version remplie d'asticots de SOIL/America's Dream sera mise en vente sur le site de Romanus le 30 septembre. D'autres options plus "agréables" seront également disponibles.