Des villages éloignés de la commune de Gouvy enfin reliés à la fibre optique

Dans certaines régions rurales, se connecter à internet reste parfois compliqué ce qui n’est plus le cas dans la commune de Gouvy.

Au revoir la zone blanche

C’est, en effet, terminé pour certains villages d’être considérés en zone blanche, sans ou avec une mauvaise connexion internet.

Depuis quelques semaines les habitants des villages de Steinbach et Baclain, sont directement reliés à la fibre optique. Ils peuvent désormais bénéficier d’une vitesse de connexion internet plus puissante, grâce à Proximus et l’Agence du Numérique en Wallonie.

"Á Baclain et à Steinbach c’est un projet qui est assez novateur. C’est une première. L’idée était de tester la mixité technologique avec différentes technologies, précise Philippe Compère (expert à l’agence numérique). La question se posait de comment faire pour connecter un village extrêmement rural avec très peu d’habitations donc, peu rentable au niveau des opérateurs. Sans ce projet et sans un co–investissement avec la Région, probablement que Proximus ne serait jamais venu dans ce village. Ensemble, nous avons étudié quelles étaient les possibilités pour finalement permettre d’arriver à connecter ces villages en testant de nouvelles technologies".

De nombreuses nouveautés technologiques

Le responsable du déploiement de la fibre chez Proximus, Laurent de Meutter, explique ce qui a été mis en place à Steinbach et Baclain. "Ce qui est unique ici dans un environnement très rural, c’est un bond dans le futur avec une technologie pour les 50 ans à venir. Pour amener la fibre dans ce quartier, il y a 3 nouveautés qui sont apparues. La première est un projet où nous avons utilisé une nouvelle technologie qui est unique en Belgique, c’est le micro trenshing. Il s’agit d’une machine qui n’ouvre les bas-côtés que sur une faible largeur, au lieu des 30 centimètres habituels, ce qui permet d’aller beaucoup plus vite sur des plus longues distances. La deuxième nouveauté est qu’on déploie la fibre dans les poteaux aériens d’Ores ce qui permet d’atteindre des maisons qui sont plus éloignées. La troisième nouveauté est que c’est un projet subsidié par la Région Wallonne qui a pour objectif d’amener les réseaux Gigabit aussi dans les zones blanches".

Des projets sont déjà en cours pour apporter le très haut débit dans trois autres villages de la commune de Gouvy : à Chérapont, à Wathermal et à Brisy, avant fin de 2024.