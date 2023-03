Des vidéos sur l'attitude inappropriée de stars avec le tout jeune Justin Bieber resurgissent et provoquent le malaise

Justin Bieber a sorti son premier single "Baby" à l’âge de 16 ans. Il a très vite fait le buzz sur la toile, tant en bien qu’en mal.

À l’époque, son nom était sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, ce n'est plus tant pour sa musique qu'on entend parler de lui, mais plutôt à cause du drama autour de sa femme Hailey Bieber et de son ex Selena Gomez. Certains fans se sentent tellement impliqués qu'ils sont remontés loin pour retrouver des vidéos et photos des célébrités. En faisant leurs recherches, des Beliebers sont tombés sur des vidéos très malaisantes entre un Justin Bieber adolescent, voire à peine adulte, et des célébrités plus âgées.