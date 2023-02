Des vidéos payantes sur TikTok ? La plateforme envisage un nouvel outil pour les créateurs

Le nouveau fond sera réservé aux créateurs possédant plus de 100.000 abonnés, et privilégiera les vidéos plus longues (TikTok accepte depuis plusieurs mois des vidéos d’une durée de 10 minutes maximum). "Nous nous engageons à explorer de nouvelles façons de créer une expérience précieuse et enrichissante pour la communauté des créateurs de TikTok", a déclaré Zachary Kizer, porte-parole de TikTok, dans un email. "Sur TikTok, tout le monde peut être un créateur et tout le monde peut profiter du divertissement de nos créateurs inspirants, et nous avons pour objectif de continuer à améliorer cette expérience afin que les gens puissent s'exprimer, trouver leur communauté et être récompensés pour leur créativité.”

Un joli message qui cache en réalité une concurrence de plus en plus féroce. C’est notamment le cas du côté de YouTube, qui rémunère désormais les créateurs de “Shorts”, le format court de la plateforme de Google.