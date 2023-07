Des victoires, du panache et un peu de frustration : le bilan des coureurs belges sur le Tour de France 2023

Au lendemain de la dernière étape du Tour de France, l’heure des bilans est arrivée pour les différentes équipes et coureurs. Au niveau belge, deux coureurs ont levé les bras sur cette 110e édition de la Grande Boucle : Jasper Philipsen et Jordi Meeus. Wout van Aert est passé tout proche de la victoire à plusieurs reprises et Victor Campenaerts a été élu super-combatif.