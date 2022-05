Des vétérinaires urgentistes vont aider les services de secours brabançons lors des interventions impliquant des animaux

Cette formation patiemment mise au point est unique en son genre en Europe et a déjà séduit plusieurs vétérinaires français et luxembourgeois notamment. En Wallonie, une vingtaine de vétérinaires sont à présent formés et opérationnels. Douze d’entre eux sont susceptibles d’intervenir en Brabant wallon, c’est un début.

"L’intérêt de ce partenariat, c’est de pouvoir travailler ensemble sur de multiples situations, se réjouit Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon. Imaginons une situation où on doit évacuer une grosse partie de la population. On sait que la population n’accepte de partir que si on prend les animaux de compagnie avec soi. Mais après, il faut s’occuper de ces animaux qui sont parfois choqués. Et donc les vétérinaires peuvent aussi avoir un rôle rassurant. Ca a été le cas lors des inondations à Liège. Les vétérinaires urgentistes ont pris soin des animaux de compagnie des personnes qui étaient hébergées dans des centres d’accueil."

Inclure les vétérinaires dans les dispositifs d’urgence va donc devenir la norme. Grace à la formation, vétérinaires et services de secours vont collaborer plus efficacement, sans se marcher sur les pieds et en n’oubliant personne, ni les hommes, ni les animaux.