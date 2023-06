Des vétérinaires se forment aux situations d'urgence, pour intervenir efficacement auprès des services de secours

Les services de secours sont régulièrement confrontés à des situations de crise impliquant des animaux : accident de voiture, incendie d’une étable, inondations, pour ne citer que quelques exemples.

Que l’animal soit blessé ou qu’il représente un danger, l’appui d’un vétérinaire peut se révéler très utile. Et pour que cette intervention soit efficace et sans risque, il vaut mieux que le vétérinaire soit formé. C’est le but du certificat VUSC (Vétérinaires-Urgentistes Secours et Catastrophe) proposé par l’université de Liège. Depuis sa création en 2020, une trentaine de vétérinaires ont été brevetés.