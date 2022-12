Des vêtements capables de soulager certaines maladies cutanées.

Comfiknit n'est pas la seule entreprise à s'être lancée sur ce créneau. Depuis 2014, Pyratex s'attache à développer des matières naturelles aux pouvoirs multiples pour de grandes marques de mode. Le tout destiné à proposer des vêtements garantissant une protection UV naturelle et des propriétés antioxydantes, antibactériennes, respirantes ou de séchage rapide, sans oublier l'aspect écoresponsable, à partir d'orties, d'algues, ou de déchets issus de l'alimentation.

"Ce que l'on fait le plus au quotidien, c'est manger, dormir et s'habiller. Nous pensons qu'aujourd'hui, on ne mange plus juste pour manger mais pour profiter des bienfaits des aliments. Nous croyons que le textile doit aller dans cette direction et que l'on doit porter des habits qui font du bien à la planète mais aussi à notre santé", nous disait déjà Regina Polanco, fondatrice de Pyratex, en 2021. Une quête qui n'en est qu'à ses balbutiements mais qui pourrait rapidement devenir la norme au regard de la volonté des consommateurs de se tourner vers des produits aussi respectueux de la planète que de la santé humaine.