Des vêtements capables d'entendre et de communiquer à votre place.

Urgence climatique oblige, les acteurs de la mode se succèdent pour présenter de nouveaux tissus plus durables et moins impactants pour l'environnement. Mais le futur de la mode pourrait également se dessiner avec des tissus "intelligents". Des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), en collaboration avec la Rhode Island School of Design (RISD), ont créé un tissu acoustique capable d'interagir avec celui ou celle qui le porte. Un comble si l'on considère que la plupart des tissus sont aujourd'hui pensés comme des isolants phoniques. Mais cette trouvaille pourrait à terme améliorer le quotidien de millions de personnes sourdes et malentendantes à travers le monde.

Le tissu a la capacité de fonctionner comme un microphone en "convertissant d'abord le son en vibrations mécaniques, puis en signaux électriques, de la même manière que nos oreilles entendent". Aussi incroyable que cela puisse paraître, une simple veste pourrait ainsi détecter des sons de la vie quotidienne, comme un moteur de voiture par exemple, pour alerter une personne malentendante d'un danger potentiel. Et ce n'est pas le seul usage que le public pourrait faire de ce tissu intelligent, comme le révèle l'étude publiée dans la revue Nature.