Des vêtements biodégradables pour lutter contre la pollution.

Si UNLESS Collective est le premier label de streetwear à proposer des vêtements biodégradables, il n'est pas le seul à avoir embrassé cette alternative éco-responsable. En plein confinement, une société néerlandaise a commencé à commercialiser des masques de protection biodégradables sous le nom Marie Bee Bloom. Ce produit a été conçu en papier de riz avec des cordons en pure laine de mouton et de la colle à base de fécule de pomme de terre. et garni de graines pour se décomposer tout en se métamorphosant en un parterre de fleurs.

De son côté, la marque américaine Kent, fondée par la Canadienne Stacy Grace, propose des sous-vêtements compostables. L'idée est de bannir l'élasthanne, le nylon, le polyester et le spandex pour se concentrer sur le coton Pima, une matière écologique et compostable. Dans le secteur de la lingerie, elle n'est d'ailleurs pas la seule à défendre cette alternative. Bella Eco et Calida se sont elles aussi lancées sur ce créneau grâce à des tissus en cellulose.

Les acteurs de la mode, quelle que soit leur spécialité, s'intéressent de plus en plus aux vêtements à base de plantes pour tenter de produire des collections zéro plastique. Reste désormais à découvrir si à grande échelle, cette alternative est réellement viable et vraiment éco-responsable.