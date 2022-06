Des vestiges médiévaux découverts dans les caves de la ville de Bruxelles

Bombardée en 1695 par les troupes de Louis XIV puis remodelée par ce que l'on a appelé la "bruxellisation" durant la deuxième moitié du XXe siècle, la ville de Bruxelles a perdu une grande partie de son patrimoine médiéval. Il reste pourtant de nombreux vestiges historiques à étudier dans la capitale.

Depuis 2017, une équipe d'archéologue de l'ULB en collaboration avec le service patrimoine d'Urban.brussels, a ainsi décidé de voyager dans le Bruxelles du Moyen Âge en descendant dans les caves de la Grand-Place et des alentours. Pour Paulo Charruadas, archéologue à l'ULB, "c'est en travaillant dans les caves, dans le quartier de la Grand-Place mais aussi du côté de la rue Haute, dans les Marolles, au Sablon ou dans le bas de la ville, que l'on s'aperçoit que la ville médiévale est bien là"



En répertoriant chaque pierre, et ce dans une quarantaine de caves du quartier, c'est tout un pan du patrimoine bruxellois qui s'est révélé aux chercheurs. Car si les maisons et leurs façades ont tendance à évoluer au fil des siècles, les caves, elles, restent souvent inchangées car fonctionnelles et faisant parties des éléments de fondations d'un bâtiment. Ces espaces souterrains peuvent donc receler énormément d'informations.

L'ambition des archéologues est maintenant d'inventorier l'ensemble des caves du pentagone avant de s'attaquer aux quartiers historiques périphériques et ainsi additionner ces recherches pour nous éclairer sur l'histoire sociale, économique et culturelle de la capitale.



