Des vestiges datant du Moyen-Age découverts à Huppaye

Le propriétaire de la ferme du Baron à Huppaye a eu le nez fin. Alors qu'il projette de rénover son bien afin de créer un habitat groupé , il a préalablement pris contact avec l'Awap - l'agence wallonne du patrimoine - en lui proposant d'effectuer des fouilles sur son terrain. Grand bien lui en a pris . Ce ne sont certes pas des vestiges exceptionnels qui ont été mis à jour , mais trois ensembles vraiment dignes d'intérêt. Véronique Danese, archéologue pour l'Awap : " le premier c'est une ferme qui semble être une grosse ferme en carré; ça a été une surprise pour nous de la découvrir et on ne sait pas si elle appartenait à l'ordre et si elle aurait été abandonnée pour construire la ferme du Baron; le second, c'est une chapelle qui est déjà connue au 14èsiècle et appartient à l'ordre des Hospitaliers et le troisième, c'est le cimetière qui est situé autour et à l'intérieur de cette chapelle."

Depuis le mois de septembre , une équipe constituée de huit personnes est à pied d'oeuvre pour exhumer un maximum de specimens et c'est peu face à l'ampleur du terrain et du travail.