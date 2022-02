Des vents violents les prochaines heures

Il y a tout juste deux ans les tempêtes Ciara et Dennis balayaient notre pays. C'était aussi en février.

Sans atteindre ces extrêmes, les prochaines heures risquent d'être quand même compliquées avec pour cet après-midi des rafales de vent de 70 à 80 km/h. Un vent qui devrait encore se renforcer la nuit prochaine (jusqu'à 80 voire 90 km/h en bord de mer). L'IRM a émis une alerte jaune sur l'ensemble du territoire dès aujourd'hui 17h jusqu'à demain 11h. Une alerte jaune aux pluies a également été notifiée par l’IRM pour la province de Liège de mardi après-midi jusqu’à jeudi compris.

Demain jeudi, le temps sera le plus souvent sec et ensoleillé mais le vent restera soutenu, avec des rafales autour de 70 km/h à la côte, et localement jusqu’à 80 km/h dans l’est.

Inutile de dire que la plus grande vigilance sera requise sur les routes.

Des espaces arborés comme le Bois de la Cambre seront interdits à la circulation (dès 19h ce soir).

Une journée compliquée vendredi

Selon Pascal Mormal de l’IRM, "le vent sera costaud avec un risque de tempête pour ce jour-là. Les rafales devraient atteindre les 100 km/h à la côte, et de 80 à 100 km/h à l’intérieur des terres et jusque sur le centre du pays. Le sud du pays devrait par contre être à la marge et un peu moins concerné par ces vents violents.”

Le 1722 activé

Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé hier par le SPF Intérieur.