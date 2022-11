Des vélos prêtés gratuitement aux Bruxellois en difficulté

Ce matin, ils étaient neufs à avoir rendez-vous à l’atelier vélo de l’ASBL Cyclo, près de la place Sainte-Catherine.

Tous ont été relogés récemment grâce à l’ASBL Bru4Home : personnes sans domicile fixe ou sortis récemment de prison ou d’institution de santé. Aujourd’hui, un vélo de seconde main va leur être confié. "On s’est rendu compte que pour les personnes que nous aidons, il n’y a pas qu’un souci de logement. La mobilité est aussi problématique", explique Pablo Vidal, coordinateur de Bru4Home. "Donner un vélo à nos bénéficiaires leur permet d’une part d’augmenter leur estime de soi d'autre part, cela permet aussi d’étendre la zone géographique sur laquelle ils peuvent se déplacer sur Bruxelles, peut-être pour chercher un emploi ou pour avoir accès plus facilement à certaines offres de soin."

Pendant un an, les vélos entièrement équipés sont prêtés gratuitement. Les néo-cyclistes recevront aussi une courte formation pour rouler dans le trafic. Au bout du prêt, il sera possible à chacun de racheter son vélo pour 25 euros. Cette action "vélo solidaire" est portée par trois associations cyclistes de Bruxelles : Cyclo, Provélo et Les Ateliers de la rue Voot. Elle est financée par la Région Bruxelles-Capitale.

"Pour résumer, nous récupérons des vélos abandonnés, nous les retapons et nous rentrons en contact avec des associations qui travaillent avec un public plus fragilisé", explique Audrey Renier, coordinatrice du projet pour l'ASBL Cyclo. Les associations de terrain vont relayer l’offre, solliciter les personnes à qui cela pourrait être utile et elles aussi encadrer le prêt de ce vélo.

Du côté des asbl cyclistes, un soin particulier est mis pour trouver un vélo à la bonne taille pour chaque personne et l’encadrer dans la mise en selle. Cette année, ils seront 400 à bénéficier de l’action solidaire : "Ce sont principalement des femmes !", relate Audrey Vernier.