Des vélos modulables et personnalisables made in France

Pour commencer, Ref Bikes va proposer deux modèles. Le Ref One se présente comme un vélo urbain musculaire classique tandis que le Ref One Assist est un modèle électrique. A tout moment, il sera possible de faire évoluer le modèle musculaire vers l'électrique et inversement, en ajoutant ou supprimant deux composants.

Le concept est basé sur un design de cadre unique qui offre de nombreuses possibilités de transformations.

Prochainement, des kits seront proposés pour transformer son vélo. Il sera ainsi possible de l'allonger pour y transporter ses enfants, de changer ses roues pour avancer dans des dunes ou bien encore d'ouvrir son cadre pour le transformer en vélo hollandais. Chaque vélo sera aussi personnalisable au niveau des couleurs, lesquelles pourront toujours évoluer avec le temps.

L'idée est de pouvoir modifier le vélo pour l'adapter à ses envies du moment plutôt que d'en changer régulièrement. De configuration classique, il peut passer à l'électrique, de modèle urbain à tout-terrain... Les commandes devraient être ouvertes en septembre pour des premières livraisons prévues début 2023.