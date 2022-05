Des véhicules historiques dans les rues de la capitale pour les 40 ans du Musée du Tram

Spécialement pour cette date anniversaire, un tramway à vapeur baptisé Lucie et construit par la société John Cockerill à Seraing sera de la partie. Ce véhicule exceptionnel date de 1890 et roulait à l’époque pour la société des Tramways de l’Est de Bruxelles, avant de quitter les rues de la capitale un an plus tard. Lucie roulera sur la ligne 8 entre les arrêts Voot et Woluwe Shopping, mais ne pourra pas accueillir de visiteurs. Puisqu’il s’agit d’une locomotive, elle ne comporte aucune place assise.

Lors de ce dimanche anniversaire, le Musée du Tram et sa riche collection de véhicules historiques seront à découvrir gratuitement. Les visiteurs pourront également voir en avant-première le tram nouvelle génération (TNG).