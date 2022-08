Des végétaux pour recycler les déchets électroniques et extraire le néodyme ?

Certaines matières organiques peuvent aider à extraire des composants de métaux rares, essentiels pour nos appareils électroniques.

C’est l’idée d’une équipe de chercheurs américains qui pourrait porter ses fruits si elle était déployée à grande échelle.

Néodyme : ce nom à la consonance barbare ne vous dit peut-être rien. Pourtant, on le retrouve dans de nombreux appareils électroniques du quotidien : nos ordinateurs, nos écrans de télévision et même dans les moteurs de voitures hybrides.

Le problème c’est que, comme la plupart des métaux qui composent nos appareils, ils sont extraits de ressources rares et non renouvelables. Sans compter que les appareils en question ont une durée de vie généralement limitée. Cependant, une méthode développée par une équipe de scientifiques américains de l’université de Penn State pourrait faire d’une pierre deux coups : recycler les déchets électroniques et récupérer le néodyme.