Il est par exemple conseillé aux personnes vivant dans une zone de 500 mètres aux alentours de ces sites de ne pas consommer l'eau des puits. Ceux vivant plus près, à 100 mètres ou moins, ne devraient plus consommer de fruits et légumes cultivés sur place ainsi que les œufs de leurs poules.

Cela devrait représenter 300 à 500 familles, selon l'échevin de l'Environnement, Johan Deleu.