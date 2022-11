Des vagabonds ou des dieux en déroute : les Baladins du Miroir

Créée par Nele Paxinou en 1980 - Nele Paxinou qui vient de nous quitter et à qui nous rendons hommage -, et dirigée depuis 2015 par Gaspar Leclère, la compagnie de théâtre forain des ‘Baladins du Miroir’ a fêté l’an dernier 40 années de créations et d’itinérance. Suivons la route sinueuse de ces Don Quichotte de l’impossible, comme ils aiment s’appeler.

Ce documentaire réalisé par Bernard Gillain retrace 40 années d’itinérance de la compagnie. Il rend un vibrant hommage au chemin parcouru, à la troupe et à ses fondateurs, Nele Paxinou et Marco Taillebuis, à travers les témoignages des artistes, des techniciens et du public.

On y découvre les joies de la création, les plaisirs et déboires de la vie de troupe, sans oublier les questions de fond qui interrogent l’itinérance et l’avenir de ces comédiens voyageurs.

Un documentaire qui nous permet de passer de l’autre côté du miroir et de comprendre qui sont ces artistes forains.