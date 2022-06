Des vacances sur les traces de Vladimir Poutine : quels enjeux pour la Russie ?

Il est de plus en plus difficile pour les Russes de partir en vacances à l’étranger : depuis le début de la guerre les compagnies aériennes russes ne peuvent plus voler dans l’espace aérien européen. Les touristes russes doivent désormais emprunter des trajets compliqués, faire des escales, etc. De nombreux pays ont aussi ralenti ou interrompu la délivrance de visas pour les ressortissants russes.

Enfin, les cartes visa ou mastercard ne fonctionnent plus à l’étranger pour les Russes. Bref, c’est pour toutes ces raisons que les autorités tentent de proposer des idées de vacances domestiques. 20 millions d’euros ont été débloqués par Rostourism pour la création de 24 itinéraires touristiques, dont cette fameuse route sur les pas de Vladimir Poutine.