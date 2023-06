Des vacances pour les indépendants : le mode d’emploi

Dans presque toutes les activités, il y a des périodes de pics et de creux, où l’on a moins de travail. Il faut évidemment placer ses congés dans les périodes de creux. Il faut aussi les programmer plusieurs mois à l’avance, pour pouvoir prévenir les clients et dans la mesure du possible déplacer du travail avant son départ et après son retour. Cela permet de minimiser la perte de chiffre d’affaires.

Thierry Evens recommande aussi aux indépendants de ne pas s’isoler et de faire partie d’un réseau d’affaires, de rencontrer des collègues. On peut voir comment les autres s’y prennent et, dans certains cas, s’entendre pour orienter les clients les uns chez les autres.