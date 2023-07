Des vacances moins chères grâce au VPN

Pour les locations hôtelières, on a mis un peu plus de temps. Mais finalement, on a gagné 40 euros par nuitée en Corse sur le site AirBnb au départ du Mexique et sur le site du groupe Accor, 150 euros sur 3 nuits à Montréal avec une adresse IP canadienne. La société NordVPN estime que le Belge peut économiser jusqu’à 34% en réservant ses vacances avec leur outil.