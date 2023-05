Des vacances moins chères en réservant au bon moment.

Si la reprise du tourisme après la crise sanitaire est bien réelle, les tarifs en hausse d'un trajet en avion le sont tout autant. Pour maîtriser son budget, il faut être flexible.

Au moment de prévoir les vacances, il y a les retardataires, il y a les prévoyants et il y a les plus malins. Vous faites partie de cette troisième catégorie si vous réservez vos billets d'avion au bon moment, c'est-à-dire pas le vendredi ! Le budget peut augmenter de 5% dans ce cas et il y a une bonne raison : c'est le vendredi que certains se décident à partir en dernière minute avant le week-end, ce qui a tendance à pousser les prix vers le haut.