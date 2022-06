Des vacances en voiture, en train ou en avion ? Un choix qui donne le ton

Marion a décidé de débourser 540 euros pour aller en Ecosse en train cet été. Un choix écologique. Comme 52% des Belges, elle fait attention à son empreinte carbone. "L’inconvénient, c’est le prix qui peut parfois être beaucoup plus conséquent. D’où la nécessité de bien prévoir cela à l’avance. C’est vrai que ça prend aussi plus de temps. Mais cet inconvénient, je le transforme en avantage et je redéfinis le voyage qui se transforme en une occasion de, justement, prendre le temps."

Une démarche tout à fait différente de celle des tour-opérateurs où les départs en avion sont clairement les plus fréquents. Le voyage l’est aussi. "Pour une semaine dans un hôtel à Lloret del Mar pour une famille de deux adultes et un enfant, c’est 2980 € pour un séjour en avion, 2634 € en car et 1785 euros en voiture", détaille Marc Coppens, gérant d’une agence de voyages. "Attention, pour cette dernière option, il faut encore ajouter 600 euros de carburants et de péage."

La voiture reste pourtant le moyen de transport le plus utilisé des Belges : 48% d’entre eux comptent conduire leur véhicule pour aller en vacances.