Des vacances à Chernobyl ou à Kaboul ? Une nouvelle tendance pour les touristes de l’extrême

Volcans en éruption, zones de guerre ou forêts radioactives : ces destinations de vacances improbables ont de plus en plus la cote, au point qu’il existe même des agences de voyage spécialisées dans le domaine. Ce vendredi sur La Trois, Les Docs du Bourlingueur vous emmène à la découverte de l’univers de ces nouveaux touristes de l’extrême.

Tandis qu’en cette période estivale, la plupart des gens aspirent au repos et au calme, certains préfèrent largement les activités à sensations fortes aux traditionnels bains de soleils. Et si la plupart d’entre eux se contentent de visiter des parcs d’attractions pour faire le plein d’adrénaline, d’autres, en revanche, n’hésitent pas à pousser le curseur un cran plus loin. C’est le cas de nombre de téméraires, qui depuis quelques années se laissent tenter par des destinations plus dangereuses les unes que les autres. Des vacances de l’extrême qui comptent de plus en plus d’adeptes, et qui comportent de nombreux risques pour ces touristes en quête du grand frisson.

Un goût pour le spectaculaire

Malgré les dangers évidents que cela représente, on voit ainsi des groupes de touristes embarquer sur l’Océan Indien en direction du Krakatao. Situé sur une archipel indonésienne inhabitée, ce volcan a déjà fait plus de 40.000 victimes. Un chiffre qui ne semble toutefois pas alarmer ces vacanciers, qui vont jusqu’à escalader le volcan avec des masques à gaz dans l’espoir d’assister à une éruption. Tout au long de leur ascension, des blocs de lave incandescents sont éjectés du cratère, néanmoins les touristes ne s’arrêtent pas avant d’avoir atteint le sommet. Ce n’est qu’une fois arrivés tout en haut qu’ils marquent une pause, et dégainent leurs appareils photo pour immortaliser l’instant.

Des vacances sous les bombes de Kaboul

En parallèle, on voit également se développer des agences spécialisées dans le tourisme de guerre. On en trouve notamment en Afghanistan à Kaboul, pourtant considérée aujourd’hui comme l’une des destinations les plus dangereuses monde. Et pour cause : la ville est régulièrement la cible d’attentats terroristes responsables de la mort de milliers de civils. Pour les intrépides que cela ne refroidirait pas, il faudra dès lors débourser 1 million de dollars pour souscrire à une assurance contre le kidnapping, en plus des frais de séjours…

Un city-tour à Chernobyl

Une autre destination qui peut surprendre : Chernobyl, où s’est déroulé le 26 avril 1986 la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. À l’époque, l’accident avait tué 9000 personnes, sans compter les victimes collatérales, mortes suite à une trop forte exposition à des radiations. Pourtant, chaque année les agences touristiques établies sur les lieux enregistrent un total de 100.000 visiteurs. Pour 80 euros la journée, celles-ci proposent de visiter la ville à bord d’un bus touristique, et même de mesurer soi-même le taux de radioactivité de certains emplacements. Une attraction des plus populaires, quoiqu’un peu effrayante.

Néanmoins, ceux qui ont fait le déplacement semblent conquis par l’expérience. Et face au succès de ce nouveau tourisme de niche, on ne peut dès lors qu’imaginer l’étape suivante. Assistera-t-on d’ici quelques années à l’avènement du tourisme spatial ? C’est en tout cas l’ambition de Jeff Bezos, dont la société Blue Origin a déjà organisé plusieurs voyages de ce type.

"Les nouveaux touristes de l’extrême", à voir ce dimanche 16 juillet à 22h20 sur La Trois